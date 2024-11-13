Пентагон назвал объем предоставленной помощи Украине из пакета на 60 млрд долларов

Соединенные Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 млрд долларов в апреле 2024 года поставили Киеву 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне.

"С момента получения дополнительного документа мы израсходовали почти 3,7 млрд долларов на оборудование из запасов Министерства обороны в ходе 12 изъятий PDA (из запасов Пентагона, - ред.), которые были объявлены в период с конца апреля по середину октября", - сказал он.

По его словам, когда Пентагон изымает оборудование, которое немедленно доступно из запасов, его отправляют в течение нескольких дней или недель. Между принятием

"Кроме того, к середине прошлого месяца мы поставили на Украину 83% критически важных боеприпасов, которые мы обязались поставить со складов, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, зенитные ракеты GMLR, Patriot, NASAMS, ракеты и многое другое", - сказал Райдер.

Спикер Пентагона сообщил о выполнении 67% других критических обязательств по противовоздушной обороне, включая ракеты Stinger и Hawk, и 60% средств для ведению огня, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы.

"Мы поставили сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи единиц бронетехники, тысячи боеприпасов для HIMARS и противотанкового оружия, десятки артиллерийских систем, значительные возможности противовоздушной обороны, включая батарею Patriot, сотни перехватчиков и десятки других систем", - сказал он.

Что касается финансирования, у Пентагон в общей сложности 7,1 млрд долларов в PDA. Еще 2,2 млрд доступны по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), сообщил Райдер.

"Мы продолжим спешить с помощью и использовать имеющиеся у нас средства, чтобы гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно для сдерживания и борьбы с российской агрессией. И мы продолжим делать все возможное, чтобы Украина получила необходимую помощь", - добавил Райдер.