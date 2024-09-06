Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина

Российская Федерация передислоцировала авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами за пределы радиуса удара ATACMS. США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции по основаниям "Рамштайна" в пятницу, 6 сентября.

По мнению Остина, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны. Именно поэтому следует сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине быть успешной, чтобы она защитила свою территорию.

"Есть несколько методов, как этого достичь. Ни одно оружие само по себе не решит ход войны. Мы это говорили о танках и другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь". Украине добиться успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию", - сказал Остин.

Что же касается разрешения использования ATACMS для глубоких ударов по территории России, то Остин считает, что Украина имеет собственное оружие для этого.

"У Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, выходящие за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им быть более эффективными в защите своей" территории", - сказал Остин.

Что предшествовало

Партнеры ограничивают Украину в использовании переданного оружия для ударов по России. США разрешили атаки только вблизи границы, запретив удары по аэродромам с вражеской авиацией.

Поэтому Украина не может уничтожать носители управляемых авиабомб, которые атакуют мирные города. Джон Кирби отметил, чтоСША продолжают обсуждать эти вопросы с Украиной в частном порядке.

Также издание The Times писало, что США уже месяц не могут отреагировать на запрос Британии с предложением разрешить Украине атаковать территорию России с помощью ракет Storm Shadow.

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