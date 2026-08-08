США могут передать Украине ATACMS и пусковые установки M270

Государственный департамент США обнародовал документы о передаче Украине пусковых установок M270, ракет ATACMS, а также кассетных боеприпасов и снарядов. Общая стоимость двух пакетов превышает 280 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Государственного департамента США.

Какое вооружение в перечне

Согласно документам, речь идет о постоянной передаче Украине 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270.

Вместе с ними упоминаются 2524 неуправляемые ракеты двойного назначения DPICM (кассетные) и 47 тысяч 203-мм гаубических снарядов M509AI DPICM. Ориентировочная стоимость этой части – примерно 255,9 миллиона долларов.

Отдельно в документах идет речь о передаче Украине 70 ракет M39 ATACMS. Ориентировочная стоимость этой партии – около 28 миллионов долларов.

Как организуют поставки

Передачу вооружения планируют осуществлять через ряд частных компаний – турецкие MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

В Госдепе отметили, что такая передача Украине отвечает целям помощи по безопасности США. Правительство страны готово санкционировать операцию, учитывая политические, военные, экономические, правозащитные и связанные с контролем над вооружением рассуждения.