КАБ от Boeing: в США запустили производство бомб дальностью более 550 км

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Boeing .

Контракт на 75 миллионов долларов

Воздушные силы США заключили с компанией Boeing неопределенный по окончательной сумме контракт (Undefinitized Contract Action) стоимостью $75 млн на закупку блоков доставки полезной нагрузки BSU-111/B – ключевого элемента боеприпаса Joint Direct Attack Munition Long Range (JDAM LR). Это высокоточная управляемая бомба, способная преодолевать более 300 морских миль (около 555 км) с боеголовкой класса 500 фунтов (226 кг).

Контракт стал возможным после того, как Boeing инвестировала в программу почти 100 млн долларов собственных средств. Он открывает путь к начальному серийному производству боеприпасов для ВМС США.

Как устроена JDAM LR

Новая бомба объединяет уже известную систему наведения JDAM с крылом и компактным турбореактивным двигателем, что существенно увеличивает дальность полета. По замыслу разработчиков, это позволяет наносить удары по наземным и морским целям, а также ставить морские мины на большом расстоянии, оставаясь вне зоны действия вражеской противовоздушной обороны.

Благодаря использованию уже имеющейся инфраструктуры, JDAM Boeing рассчитывает на масштабируемое производство и быструю интеграцию боеприпаса с любым носителем, способным нести обычные JDAM. Система уже прошла первый летный испытательный полет у побережья Калифорнии, подтвердив стабильную наводку на цель с помощью военного GPS-кода.

"Этот первый производственный контракт – важная веха для программы JDAM LR, которая демонстрирует нашу способность поставлять дальнобойное высокоточное оружие по значительно более низкой стоимости", - заявил вице-президент подразделения Boeing Precision Engagement Systems Боб Чесла.