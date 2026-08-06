КАБ от Boeing: в США запустили производство бомб дальностью более 550 км
Воздушные силы США дали Boeing старт серийному производству новой дальнобойной управляемой авиабомбы JDAM LR, способной поражать цели на расстоянии более 550 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Boeing.
Контракт на 75 миллионов долларов
Воздушные силы США заключили с компанией Boeing неопределенный по окончательной сумме контракт (Undefinitized Contract Action) стоимостью $75 млн на закупку блоков доставки полезной нагрузки BSU-111/B – ключевого элемента боеприпаса Joint Direct Attack Munition Long Range (JDAM LR). Это высокоточная управляемая бомба, способная преодолевать более 300 морских миль (около 555 км) с боеголовкой класса 500 фунтов (226 кг).
Контракт стал возможным после того, как Boeing инвестировала в программу почти 100 млн долларов собственных средств. Он открывает путь к начальному серийному производству боеприпасов для ВМС США.
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Как устроена JDAM LR
Новая бомба объединяет уже известную систему наведения JDAM с крылом и компактным турбореактивным двигателем, что существенно увеличивает дальность полета. По замыслу разработчиков, это позволяет наносить удары по наземным и морским целям, а также ставить морские мины на большом расстоянии, оставаясь вне зоны действия вражеской противовоздушной обороны.
Благодаря использованию уже имеющейся инфраструктуры, JDAM Boeing рассчитывает на масштабируемое производство и быструю интеграцию боеприпаса с любым носителем, способным нести обычные JDAM. Система уже прошла первый летный испытательный полет у побережья Калифорнии, подтвердив стабильную наводку на цель с помощью военного GPS-кода.
"Этот первый производственный контракт – важная веха для программы JDAM LR, которая демонстрирует нашу способность поставлять дальнобойное высокоточное оружие по значительно более низкой стоимости", - заявил вице-президент подразделения Boeing Precision Engagement Systems Боб Чесла.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Зеленский назвал дату, когда Украина рассчитывает получить лицензию на собственное производство ракет для ЗРК Patriot – до конца 2026 года.
В то же время, по данным РБК-Украина со ссылкой на Reuters, по состоянию на начало августа переговоры между Киевом и Вашингтоном по совместному производству ракет-перехватчиков для Patriot еще продолжаются и в ближайшее время завершены не будут.