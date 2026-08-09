ATACMS для Украины: какие характеристики и что поражали эти ракеты раньше
Государственный департамент США обнародовал документы о возможной передаче Украине 70 ракет ATACMS и 12 пусковых установок M270 MLRS, а также кассетных боеприпасов – общая стоимость пакетов превышает 280 миллионов долларов.
РБК-Украина вспоминает, когда наше государство впервые получило ATACMS, их характеристики и как применяли систему.
Главное:
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Ракеты. 70 баллистических ракет ATACMS модификации M39 ориентировочной стоимостью около 28 млн. долларов.
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Установки. 12 пусковых систем залпового огня M270, которые будут переданы Украине на постоянной основе.
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Поставщики. Соглашение планируется реализовать через частные компании из Турции, Болгарии и США.
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Дальность. Ракеты M39 способні поражать цели на расстоянии до 165 км и оснащені кассетной боевой частью.
Что именно согласовал Госдеп
Согласно обнародованным документам, речь идет о постоянной передаче Украине 12 пусковых установок M270 MLRS, а также 2524 неуправляемых ракет DPICM двойного назначения и 47 тысяч 203-мм гаубических снарядов M509AI DPICM. Эта часть пакета оценивается примерно в 255,9 млн долларов. Отдельным пунктом в документах фигурируют 70 ракет M39 ATACMS стоимостью около 28 млн долларов.
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Снабжение планируется организовать через ряд частных компаний – турецкие MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group. В Госдепе отметили, что передача отвечает целям безопасности помощи США, а правительство готово санкционировать операцию с учетом политических, военных, экономических и правозащитных соображений.
ATACMS (Army Tactical Missile System) – американская баллистическая ракета класса "земля-земля", которую разрабатывает и производит Lockheed Martin. Компания описывает систему как дальнобойное оружие точного поражения, способное работать по целям, выходящим за пределы досягаемости обычной артиллерии и РСЗО, при любых погодных условиях.
Фото: пуск ATACMS (Lockheed Martin)
Модификация M39 (Block I), о которой идет речь в новом пакете, имеет дальность до 165 километров и кассетную боевую часть с почти тысячей поражающих элементов. Ракета приводится инерционной системой с поддержкой GPS. Запускать ATACMS можно с установок M270 MLRS и M142 HIMARS – оба типа уже стоят на вооружении Сил обороны Украины.
Как ATACMS появились в Украине
Первая партия ракет ATACMS Силы обороны была применена в ночь на 17 октября 2023 года. Тогда ВСУ поразили аэродромы с российской авиацией вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Эти ракеты имели ограниченную дальность до 165 км и кассетную боевую часть. В следующем году США передали Украине модификацию с дальностью до 300 километров, однако более года ВСУ могли применять ATACMS только по целям на временно оккупированных территориях.
Ситуация изменилась осенью 2024 года: после решения России привлечь к боевым действиям северокорейские подразделения администрация Джо Байдена впервые позволила Украине бить ATACMS вглубь территории России.
Разрешение сначала распространялось только на Курскую область – до этого США ограничивали использование переданного оружия, ссылаясь на риски эскалации. Уже через несколько дней после снятия ограничений Силы обороны ударили ракетами по военному объекту в Брянской области – это стало первым подтвержденным применением ATACMS по территории РФ.
Активная фаза ударов по территории РФ продлилась недолго. Уже в конце декабря 2024 года NYT сообщала, что Украина заметно замедлила темп атак ATACMS вглубь России.
Среди причин издание называло ограниченные запасы ракет и неопределенность политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. По данным издания, на момент получения разрешения бить по РФ в ноябре 2024-го у Украины оставалось примерно 50 ракет ATACMS, и повторного пополнения партнеры не обещали.
Окончательно запасы иссякли до конца января 2025 года – примерно во время инаугурации Трампа. Об этом в марте 2025 сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в украинском парламентском комитете по вопросам обороны и американского чиновника.
С тех пор до сих пор Силы обороны фактически не имели американских ATACMS для ударов по целям в России – новый пакет, документы по которому обнародовал Госдеп, станет первым пополнением этого арсенала за год.
Пакет также расширит парк пусковых установок M270 – техники, носителя не только для ATACMS, но и для других типов реактивных боеприпасов на вооружении ВСУ.
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