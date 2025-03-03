США готовят план ослабления санкций против России, - Reuters

США рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций. Это происходит на фоне стремления президента Дональда Трампа восстановить отношения с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации источников издания, Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов составить список санкций, которые могут быть ослаблены. Такой список американские чиновники обсудят с российскими уже в ближайшие дни в рамках переговоров с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Собеседники Reuters уточняют, что санкционные ведомства сейчас готовят предложение о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

Журналисты обращают внимание, что такой запрос со стороны Белого дома подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить российские санкции как часть потенциальной сделки с Москвой.

Источники издания утверждают, что Белый дом попросил составить список санкций, которые можно ослабить, еще до того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе продлил действие ограничений против РФ на год.

Партнер юридической фирмы Morrison Foerster и бывший глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит отметил, что Трамп может издать указ, который позволит администрации начать процесс ослабления некоторых санкций против РФ. Но для отмены мер против определенных организаций ему также потребуется получить одобрение Конгресса.