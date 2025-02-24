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Урсула фон дер Ляйен высказалась о снятии санкций с России: возможно ли это

Понедельник 24 февраля 2025 17:12
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Урсула фон дер Ляйен высказалась о снятии санкций с России: возможно ли это Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пока рано говорить о потенциальном снятии европейских санкций с России. Сначала нужно, чтобы РФ фактами продемонстрировала, что действительно стремится к миру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Президент Еврокомиссии отметила, что санкции имеют огромное влияние на экономику России.

"Становится очевидно, что если Россия демонстрирует фактами свое действительное видение и желание сформировать этот мир, то тогда можно будет говорить о санкциях. Сначала нам надо увидеть, что действительно есть стремление со стороны России, в виде каких-то фактов получить мир", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, пока нет долговременного соглашения о мире, поэтому рано говорить о потенциальном снятии санкций с России.

"Этот разговор можно будет ввести только после того, как мы увидим какие-то конкретные шаги со стороны российской стороны", - отметила президент Еврокомиссии.

Санкции ЕС против России

Напомним, сегодня, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ. Пакет затрагивает важные секторы российской экономики.

К тому же ЕС уже работает над 17-м пакетом санкций против России. Министры иностранных дел сегодня обсудили ссылки военной помощи для Украины.

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