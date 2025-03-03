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США готують план послаблення санкцій проти Росії, - Reuters

Вашингтон, Понеділок 03 березня 2025 21:45
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США готують план послаблення санкцій проти Росії, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США розглядають можливість послаблення антиросійських санкцій. Це відбувається на тлі прагнення президента Дональда Трампа відновити відносини з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів скласти список санкцій, які можуть бути послаблені. Такий список американські чиновники обговорять з російськими вже найближчими днями в рамках переговорів з Москвою щодо поліпшення дипломатичних та економічних відносин.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що санкційні відомства зараз готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з деякими російськими олігархами.

Журналісти звертають увагу, що такий запит з боку Білого дому підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції як частину потенційної угоди з Москвою.

Джерела видання стверджують, що Білий дім попросив скласти список санкцій, які можна послабити, ще до того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня продовжив дію обмежень проти РФ на рік.

Партнер юридичної фірми Morrison Foerster і колишній очільник Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт зазначив, що Трамп може видати указ, який дасть змогу адміністрації розпочати процес послаблення деяких санкцій проти РФ. Але для скасування заходів проти певних організацій йому також буде потрібно отримати схвалення Конгресу.

Зняття санкцій з Росії

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що в ЄС побоюються можливого зняття санкцій США проти Росії. Таке рішення може ухвалити Дональд Трамп.

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно наголошувала, що про потенційне зняття санкцій з Росії говорити ще зарано.

На її думку, обговорювати таку тему можна тільки тоді, коли Росія покаже своїми діями, що хоче миру з Україною.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп
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