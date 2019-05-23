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США готуються відправити на Близький Схід до 10 тис. військових, - AP

Новини » Політика    23.05.2019 - 05:29
США готуються відправити на Близький Схід до 10 тис. військових, - AP
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Переговори з цього питання проведуть 23 травня

Міністерство оборони США в четвер 23 травня ознайомить Білий дім з планами по відправці на Близький Схід до 10 тисяч військових для посилення захисту після посилення конфлікту з Іраном. Про це повідомляє AP з посиланням на джерела.

Наголошується, що остаточне рішення поки не прийнято, і поки незрозуміло, Білий дім схвалить відправку всіх або тільки частину із запропонованих Пентагоном сил.

Як зазначають чиновники, війська будуть оборонними силами. Також буде обговорюватися ініціатива про направлення на Близький Схід додаткових ракетних комплексів Patriot, а також збільшення числа кораблів у Перській затоці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив своїм вищим радників, що не хоче залучати Сполучені Штати у війну з Іраном.

РБК-Україна раніше писало, що виконуючий обов'язки міністра оборони Сполучених Штатів Патрік Shanahan заявив, що Вашингтон приділяє особливу увагу стримування Ірану і запобігання прорахунків з боку Тегерана.

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