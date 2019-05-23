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США готовятся отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных, - AP

Новости » Политика    23.05.2019 - 05:29
США готовятся отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных, - AP
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Переговоры по этому вопросу проведут 23 мая

Министерство обороны США в четверг 23 мая ознакомит Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных  для усиления защиты после усиления конфликта с Ираном. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято и пока непонятно, Белый дом одобрит отправку всех или только часть из предложенных Пентагоном сил.

Как отмечают чиновники, войска будут оборонительными силами. Также будет обсуждаться инициатива о направлении на Ближний Восток дополнительных ракетных комплексов Patriot, а также увеличении числа кораблей в Персидском заливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил своим высшим советникам, что не хочет вовлекать Соединенные Штаты в войну с Ираном.

РБК-Украина ранее писало, что исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон уделяет особое внимание сдерживанию Ирана и предотвращению просчетов со стороны Тегерана. 

США сконцентрированы на сдерживании Ирана, - Пентагон Трамп заявил, что Ирану придет конец в случае войны с США
Новости Украины ПентагонИранвоенные
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