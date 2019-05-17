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Трамп заявив, що не хоче війни з Іраном

Новини » Політика    17.05.2019 - 04:07
Трамп заявив, що не хоче війни з Іраном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У той же час Трамп каже, що буде захищати інтереси США в регіоні

Президент США Дональд Трамп заявив своїм вищим радникам, що не хоче залучати Сполучені Штати у війну з Іраном. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що відповідну заяву у четвер зробили три представника США.

"Він не хоче йти на війну", - сказав один з чиновників, кажучи на умовах анонімності.

За словами чиновників, Трамп зв'язався зі своєю командою національної безпеки та іншими помічниками, які хочуть, щоб напруженість у Тегерані не переросла у збройний конфлікт.

Але він також дав зрозуміти, що буде захищати інтереси США в регіоні, сказав один з чиновників. Розвідка США засвідчила підвищену активність Ірану або його представників, яких офіційні особи США сприймали як загрозу проти американських цілей у регіоні.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не прагнуть обидві сторони конфлікту. Про це він заявив 14 травня під час зустрічі з представниками влади.

Нагадаємо, Міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки на території Іраку підвищила бойову готовність у зв'язку з існуючими загрозами для американських військ з-за присутності іранських військових в регіоні.

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