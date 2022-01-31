ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України, - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 31 січня 2022 18:51
США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення Росії. При цьому Москві слід пам'ятати про те, що напад загрожує серйозними наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена по сьогоднішньому засіданню Радбезу ООН.

За його словами, сьогодні США в Радбезі ООН представили весь спектр російської загрози суверенітету і територіальної цілісності України.

"І ми роз'яснили міжнародному співтовариству всі наслідки цієї загрози - не тільки для України, а й для основних принципів Статуту ООН і сучасного міжнародного порядку. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми в області безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно", - зазначив Байден.

Він також підкреслив, що якщо замість цього Росія вирішить відмовитися від дипломатії і нападе на Україну, то понесе відповідальність, її чекають "швидкі і серйозні наслідки".

"Сполучені Штати, наші союзники і партнери продовжують готуватися до всіх сценаріїв. Світ повинен мати чітке уявлення про дії, якими Росія погрожує, і бути готовим відповісти на ризики, які ці дії представляють для всіх нас", - додав Байден.

Нагадаємо, за засіданні Радбезу ООН постпред США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" не будуть виконані.

Зазначимо, минулого тижня Байден провів переговори з Зеленським, в ході яких американський президент підтвердив готовність Вашингтона і союзників рішуче відреагувати в разі вторгнення Росії в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
NEWS
У справі про масові заворушення затримали скандального полковника Голубана
У справі про масові заворушення затримали скандального полковника Голубана
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади