США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України, - Байден

Сполучені Штати Америки готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення Росії. При цьому Москві слід пам'ятати про те, що напад загрожує серйозними наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена по сьогоднішньому засіданню Радбезу ООН.

За його словами, сьогодні США в Радбезі ООН представили весь спектр російської загрози суверенітету і територіальної цілісності України.

"І ми роз'яснили міжнародному співтовариству всі наслідки цієї загрози - не тільки для України, а й для основних принципів Статуту ООН і сучасного міжнародного порядку. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми в області безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно", - зазначив Байден.

Він також підкреслив, що якщо замість цього Росія вирішить відмовитися від дипломатії і нападе на Україну, то понесе відповідальність, її чекають "швидкі і серйозні наслідки".

"Сполучені Штати, наші союзники і партнери продовжують готуватися до всіх сценаріїв. Світ повинен мати чітке уявлення про дії, якими Росія погрожує, і бути готовим відповісти на ризики, які ці дії представляють для всіх нас", - додав Байден.