ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський здзвонився з Байденом: перші подробиці

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 січня 2022 22:57
Зеленський здзвонився з Байденом: перші подробиці Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський, лідери США та України
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден здзвонилися ввечері 27 січня. Переговори відбулися на тлі загрози російського вторгнення в Україну та відповіді США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" РФ.

Перші подробиці розмови двох лідерів - в матеріалі РБК-Україна.

Про що Зеленський та Байден планували говорити:

  • мирне урегулювання конфлікту на Донбасі;
  • питання безпеки, зокрема енергетичної;
  • співпраця в оборонній сфері;
  • допомога українській економіці;
  • прогрес в антиолігархічній реформі.

Крім того, як заявляли в Білому домі, Байден планував розповісти Зеленському про останні дипломатичні контакти між США та Росією.

Що розповів Зеленський про дзвінок

Український президент опублікував на своїй сторінці у Twitter допис, в якому розповів про довготривалу телефонну розмову з лідером США.

Як розповів Зеленський, він разом з Байденом:

  • обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації ситуації довкола України;
  • узгодили спільні дії на майбутнє;
  • обговорили можливості щодо фінансової підтримки України.

Зеленський здзвонився з Байденом: перші подробиці

Друга розмова з початку року

Цей телефонний дзвінок став вже другим за січень та третім за останні два місяці. Інтенсивність переговорів пов'язана, перш за все, з накопиченням російських військ довкола України та загрозою повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, вчора американська сторона передала Росії свою відповідь на її пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі. Москва вимагає, щоб НАТО відмовилося від розширення на Схід шляхом вступу України, однак США та Альянс відповіли на це відмовою.

Також вчора у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Українська сторона назвала цю зустріч реанімацією нормандського формату загалом. Вашингтон неодноразово висловлював готовність сприяти роботі "Нормандії", як у складі формату, так і поза ним.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про шанс запобігти проведенню російської військової операції в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський здзвонився з Байденом: перші подробиці
Зеленський здзвонився з Байденом: перші подробиці
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії