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США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины, - Байден

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Вашингтон, Понедельник 31 января 2022 18:51
США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины на фоне угрозы вторжения России. При этом Москве следует помнить о том, что нападение грозит серьезными последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена по сегодняшнему заседанию Совбеза ООН.

По его словам, сегодня США в Совбезе ООН представили весь спектр российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.

"И мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы - не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно", - отметил Байден.

Он также подчеркнул, что если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и нападет на Украину, то понесет ответственность, и ее ждут "быстрые и серьезные последствия".

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться ко всем сценариям. Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми Россия угрожает, и быть готовым ответить на риски, которые эти действия представляют для всех нас", - добавил Байден.

Напомним, за заседании Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования по так называемым "гарантиям безопасности" не будут выполнены.

Отметим, на прошлой неделе Байден провел переговоры с Зеленским, в ходе которых американский президент подтвердил готовность Вашингтона и союзников решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Вторжение России в Украину
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