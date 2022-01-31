Росія погрожувала військовими діями, якщо її вимоги не виконають, - постпред США

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" не будуть виконані. Москва направила в Білорусь війська, в тому числі спецпідрозділи і балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лінди Томас-Грінфілд на засіданні Радбезу ООН .

"Ситуація в Європі досягла небезпечної точки і ставки для України та кожної країни-члена ООН стали дуже високими. Дії Росії завдають удару в серце статуту організації", - сказала дипломат.

Вона додала, що сьогоднішнє засідання Ради безпеки ООН є важливим, оскільки російська агресія загрожує не лише Україні, а й Європі, а також всьому міжнародному порядку.

"Ми продовжуємо сподіватися, що Росія обере шлях дипломатії, а не конфлікту в Україні. Проте ми не можемо просто сидіти та чекати", - додала Томас-Грінфілд.

За її словами, Росія зібрала біля українського кордону понад 100 тисяч військових, підготовлених до проведення наступальних операцій. Постпред зазначила, що таке накопичення військ у Європі – найбільше за десятиліття.

Томас-Грінфілд звернула увагу на концентрацію російських військ у Білорусі. Дипломат уточнила, що Росія направила на білоруську територію близько п'яти тисяч військових із балістичними ракетами середнього радіуса дії, спецпідрозділи та системи ППО.

"Останнім часом Росія погрожує вжити військових дій, якщо її вимоги не будуть виконані. Якщо Росія вторгнеться в Україну, то наслідки будуть жахливими", - додала дипломат.

Наприкінці свого виступу Томас-Грінфілд заявила, що США не хочуть збройного конфлікту, але налаштовані рішуче, якщо Росія вторгнеться в Україну.