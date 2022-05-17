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У США готують пакет на 11 млрд для реагування на загрози глобального голоду

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Вівторок 17 травня 2022 04:34
У США готують пакет на 11 млрд для реагування на загрози глобального голоду Фото: постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США погоджує з Конгресом затвердження пакету реагування на загрози продовольчій безпеці у світі, що передбачає виділення 11 мільярдів доларів протягом 3 років.

Про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За її словами, є готовність забезпечити понад 1 мільярд доларів протягом наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також для реагування "на масштабні наслідки для всього світу".

"Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад 11 мільярдів доларів протягом наступних 3 років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці", - розповіла дипломат.

Томас-Грінфілд наголошує, що ситуація з голодом в країнах Африки і Близького Сходу залишається складною, при цьому через блокування РФ критично важливих морських портів в Україні та знищення цивільної інфраструктури, включаючи зерносховища - така загроза в цих регіонах стала реальнішою.

Американський посол назвала це кризою для всього світу, і "тому вона стосується ООН".

Вона додала, що дискусії про можливості встановити гуманітарні коридори для транспортування харчових продуктів тривають на міжнародному рівні.

"Ми знаємо, що Чорне море заміновано, росіяни надалі не дають українським судам зайти або вийти... Ми також обговорюємо ці питання з українцями, як ми можемо отримати доступ до продукції, яку Україна може надати на зовнішній ринок", - розповіла постпред США при ООН.

Раніше повідомлялося, що ЄС допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах через дії російських військ.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, генсек ООН запропонував послабити санкції проти Росії в ОБМІН на експорт зерна з України

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