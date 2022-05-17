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В США готовят пакет на 11 млрд для реагирования на угрозы глобального голода

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 04:34
В США готовят пакет на 11 млрд для реагирования на угрозы глобального голода Фото: постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США согласовывает с Конгрессом утверждение пакета реагирования на угрозы продовольственной безопасности в мире, что предусматривает выделение 11 миллиардов долларов в течение 3 лет.

Об этом сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, есть готовность обеспечить более 1 миллиарда долларов в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также для реагирования "на масштабные последствия для всего мира".

"Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более 11 миллиардов долларов в течение следующих 3 лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности", - рассказала дипломат.

Томас-Гринфилд подчеркивает, что ситуация с голодом в странах Африки и Ближнего Востока остается сложной, при этом из-за блокировки РФ критически важных морских портов в Украине и уничтожения гражданской инфраструктуры, включая зернохранилища - такая угроза в этих регионах стала реальнее.

Американский посол назвала это кризисом для всего мира, и "потому он касается ООН".

Она добавила, что дискуссии о возможностях установить гуманитарные коридоры для транспортировки пищевых продуктов продолжаются на международном уровне.

"Мы знаем, что Черное море заминировано, россияне в дальнейшем не дают украинским судам зайти или выйти... Мы также обсуждаем эти вопросы с украинцами, как мы можем получить доступ к продукции, которую Украина может предоставить на внешний рынок", - рассказала постпред США при ООН.

Ранее сообщалось, что ЕС поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах из-за действий российских войск.

Напомним, по данным американских СМИ, генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины

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