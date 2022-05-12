США готові продовжити військову підтримку України і тиск на РФ, - Держдеп

Він зазначив, що Росія досі не виявила жодних ознак того, що вона готова прийняти дипломатію як вихід із ситуації.

"Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність", - сказав Прайс.

Він уточнив, що Сполучені Штати будуть і надалі надавати українським партнерам допомогу у сфері безпеки і оборони, щоб вони могли відбивати жорстокі атаки росіян, захищати свої свободу, демократію і незалежність.

"Ми будемо і далі нарощувати економічні та фінансові наслідки для кремля, а також всіх, хто сприяє цій війні", - додав Прайс.

Крім того, за його словами, США будуть робити все можливе для підтримки України і притягнення до відповідальності представників російської влади, щоб спонукати кремль до відповідальної дипломатії і діалогу, який може зменшити насильство і привести до припинення війни.