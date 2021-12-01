У США готові прийняти санкції проти Росії через Україну
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон в контексті ситуації навколо України готовий вжити заходів економічного та іншого характеру щодо Росії. Це буде зроблено у відповідь на кроки, які американська сторона вважатиме недружніми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
США знаходяться в контакті з РФ "на ряді рівнів", оголошення про розмову Путіна і Байдена поки немає.
"Що стосується того, якими можуть бути дані інструменти. З самого початку роботи нашої адміністрації ми показували, що готові до використання низки інструментів, економічних та інших, у відповідь на ворожі дії Росії. Державний секретар (США Ентоні Блінкен) сьогодні ясно дав зрозуміти, що ми без вагань будемо використовувати ці інструменти", - розповіла вона.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію до прозорості, зниження напруженості і деескалації поруч з кордоном України.
Водночас Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що можлива спроба державного перевороту в Україні може бути частиною агресії Росії.
Тим часом Блінкен і Столтенберг домовилися про продовження консультацій щодо Росії та України.