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В США готовы принять санкции против России из-за Украины

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Вашингтон, Среда 01 декабря 2021 22:55
В США готовы принять санкции против России из-за Украины Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов принять меры экономического и иного характера в отношении России. Это будет сделано в ответ на шаги, которые американская сторона посчитает недружественными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

США находятся в контакте с РФ "на ряде уровней", объявления о разговоре Путина и Байдена пока нет.

"Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы показывали, что готовы к использованию ряда инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные действия России. Государственный секретарь (США Энтони Блинкен) сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний будем использовать эти инструменты", - рассказала она.

Напомним, РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации рядом с границей Украины.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная попытка государственного переворота в Украине может быть частью агрессии России.

Тем временем Блинкен и Столтенберг договорились о продолжение консультаций по России и Украине.

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