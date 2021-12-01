Блінкен і Столтенберг продовжать тісні контакти щодо агресії РФ біля кордонів України

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг домовилися про продовження тісних консультацій щодо Росії та України. Сторони також обговорили вироблення нової стратегічної концепції Альянсу, а також питання роззброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

Як йдеться в поширеній ним письмовій заяві, глава Держдепу насамперед запевнив Столтенберга в "непохитній прихильності" Сполучених Штатів НАТО і статті 5 підписаного у Вашингтоні в 1949 році Північноатлантичного договору.

У ній закріплений принцип колективної оборони альянсу. Стаття передбачає колективну відповідь у разі "збройного нападу на одну або декілька" країн-членів НАТО.

Крім того, сторони обговорили важливість продовження консультацій і забезпечення єдності альянсу з таких питань, як взаємодія з Росією і Україною, зазначив Прайс. При цьому він заявив, що мова йде про підтримку України проти російської агресії.

Нарешті, Блінкен і Столтенберг підтвердили необхідність продовження консультацій при "підготовці нової стратегічної концепції НАТО, у справах контролю над озброєннями і регіональної безпеки", додав представник зовнішньополітичного відомства США.