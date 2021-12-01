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Блінкен про ймовірність держперевороту в Україні: РФ може створити провокацію

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Рига, Середа 01 грудня 2021 01:06
Блінкен про ймовірність держперевороту в Україні: РФ може створити провокацію Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Можлива спроба державного перевороту в Україні може бути частиною агресії Росії. Москва може піти на провокацію.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Держсекретар додав, що 1 грудня США проведуть консультації з союзниками і партнерами НАТО. Після них він обіцяє розповісти більше деталей про те, як США оцінюють заяви України про спробу державного перевороту.

"Ми багато разів бачили "методичку" росіян. Частиною цієї "методички" є спроби штучно створити так звану "провокацію", щоб мати виправдання для дій, які Росія вже давно планує (військовий наступ - ред.). Ми усвідомлюємо що Росія переважно поєднує свої зусилля (військової агресії - ред.) зі спробами внутрішньої дестабілізації країни", - заявив він.

Блінкен також підкреслив, що Росія заплатить високу ціну, якщо Кремль знову здійснить військову агресію проти України.

"Ескалація ситуації з боку Росії стане серйозною проблемою для Сполучених Штатів і будь-яке відновлення агресії призведе до серйозних наслідків, - сказав Блінкен,

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту, до якого хочуть залучити олігарха Ріната Ахметова.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поділиться з міжнародними партнерами інформацією про підготовку держперевороту.

Додамо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підготовки держперевороту в Україні.

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