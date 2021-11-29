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Війська РФ на кордоні з Україною: Генсек НАТО закликав Росію знизити напруженість

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Латвія, Понеділок 29 листопада 2021 00:22
Війська РФ на кордоні з Україною: Генсек НАТО закликав Росію знизити напруженість Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував нарощування російських військ на кордоні з Україною. Він закликав Росію знизити напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Столтенберг назвав нарощування російської військової потужності поблизу України "незрозумілим і невиправданим". Ситуацію обговорили на прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем в Ризі.

"Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників", - сказав він.

Він також зазначив, що наступного тижня в Ризі планується зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО з міністрами закордонних справ України та Грузії.

"І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України і Грузії тут, в Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО на цьому тижні", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, що раніше Столтенберг обговорював ситуацію на кордоні України з Росією з Блінкеном.

Також повідомлялося, що генсек НАТО пригрозив Росії. Він заявив, що якщо РФ застосує силу проти України, то це матиме наслідки.

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