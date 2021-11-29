Війська РФ на кордоні з Україною: Генсек НАТО закликав Росію знизити напруженість

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував нарощування російських військ на кордоні з Україною. Він закликав Росію знизити напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО .

Столтенберг назвав нарощування російської військової потужності поблизу України "незрозумілим і невиправданим". Ситуацію обговорили на прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем в Ризі.

"Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників", - сказав він.

Він також зазначив, що наступного тижня в Ризі планується зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО з міністрами закордонних справ України та Грузії.