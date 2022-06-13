США готові надати Україні все потрібне озброєння, - голова Пентагону

У США заявили про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони США Ллойда Остіна під час прес-конференції.

"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху", - відповів Остін на запитання журналістів про передачу ЗСУ 300 нових РСЗВ та 1000 гаубиць.

При цьому він додав, що зараз не лише США, а й інші країни Заходу готові надавати значну допомогу Україні для її перемоги у війні проти Росії.

"Ми вже надали значну кількість гаубиць та великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці", - наголосив Остін.