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США готові надати Україні все потрібне озброєння, - голова Пентагону

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Бангкок, Понеділок 13 червня 2022 21:32
США готові надати Україні все потрібне озброєння, - голова Пентагону Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США заявили про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони США Ллойда Остіна під час прес-конференції.

"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху", - відповів Остін на запитання журналістів про передачу ЗСУ 300 нових РСЗВ та 1000 гаубиць.

При цьому він додав, що зараз не лише США, а й інші країни Заходу готові надавати значну допомогу Україні для її перемоги у війні проти Росії.

"Ми вже надали значну кількість гаубиць та великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці", - наголосив Остін.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що для завершення російського вторгнення Збройним силам України необхідно кілька тисяч одиниць важкого озброєння. Зокрема ЗСУ необхідно 300 РСЗВ та 1000 гаубиць.

Також ми писали, що 15 червня відбудеться третя зустріч у форматі Рамштайн з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.

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