США готовы предоставить Украине все необходимое вооружение, - глава Пентагона
В США заявили о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждается ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время пресс-конференции.
"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха", - ответил Остин на вопрос журналистов о передаче ВСУ 300 новых РСЗО и 1000 гаубиц.
При этом он добавил, что сейчас не только США, но и другие страны Запада готовы оказывать существенную помощь Украине для ее победы в войне против России.
"Мы уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также отправили 155-мм гаубицы", - подчеркнул Остин.
Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что для завершения российского вторжения Вооруженным силам Украины необходимо несколько тысяч единиц тяжелого вооружения. В частности ВСУ необходимо 300 РСЗВ и 1000 гаубиц.
Также мы писали, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.
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