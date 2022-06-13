Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів

15 червня відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" із питань військової підтримки України. На засідання зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн, а очолить його міністр оборони США.

Що відомо про майбутні переговори – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Подробиці зустрічі "Рамштайн-3"

Чергове засідання Контактної групи анонсовано на 15 червня у Брюсселі. Учасники обговорять подальше надання військової допомоги Україні у війні з Росією.

Зустріч пройде у штаб-квартирі НАТО під керівництвом глави американського оборонного відомства Ллойда Остіна.

Як повідомили у Пентагоні, запрошення на засідання надіслали міністрам оборони та начальникам штабів збройних сил з усього світу.

Переговори розпочнуться о 17:00 за київським часом із вступного слова керівника Пентагону. За підсумками зустрічі Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі дадуть прес-конференцію.

Очікування України

В Офісі президента очікують на рішення Контактної групи 15 червня про постачання озброєння. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни з РФ українським збройним силам потрібні кілька тисяч одиниць важкої техніки.

Напередодні зустрічі "Рамштайн-3" Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з американським генералом Марком Міллі попросив прискорити процес надання Україні артилерії калібром 155 мм.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, проведення засідання Контактної групи означає, що партнери продовжать працювати над питанням підтримки нашої армії в протистоянні агресору.

При цьому Данилов зазначив, що кроки, які робляться зараз, потрібно було робити раніше. "Однак, якщо вони це зроблять "завтра", то ми також будемо вдячні", - заявив секретар Ради нацбезпеки.

Підсумки минулого засідання

Попередня зустріч пройшла в режимі онлайн 23 травня та зібрала 47 учасників. За підсумками переговорів у Пентагоні повідомили про активізацію зусиль щодо міжнародної підтримки України.

20 країн оголосили про нові пакети допомоги, включаючи боєприпаси для артилерії, танки, системи берегової оборони, бронетехніку. Було анонсовано передачу озброєнь від Данії для захисту українського узбережжя, нові постачання зброї від Італії, Греції, Норвегії та Польщі.

Міністр оборони Олексій Рєзніков назвав зустріч успішною та зазначив, що Україна отримала підтвердження про передачу пускових установок та протикорабельних ракет "Гарпун".

Одним із очікувань української сторони від травневих переговорів "Рамштайн-2" було надання високоточних реактивних систем залпового вогню. Після кількох тижнів обговорень у США ухвалили рішення про передачу РСЗВ HIMARS. Також у Великій Британії погодили постачання Україні установок M270 з дальністю до 80 кілометрів.

Як виник формат "Рамштайн"

26 квітня відбулася перша міжнародна зустріч, присвячена військовій допомозі Україні у боротьбі з РФ. Її ініціатором виступив Пентагон. Місцем проведення стала авіабаза Рамштайн у Німеччині, звідки й з'явилася негласна назва наступних самітів.

Переговорну платформу організували для координації оборонної підтримки України в поточних умовах та у довгостроковій перспективі – після закінчення війни.

Коаліція зібрала представників оборонних відомств 43 країн. Крім членів НАТО в Рамштайні були присутні Швеція, Фінляндія, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Кенія, Ліберія, Марокко, Туніс, Катар, Йорданія та Ізраїль. Українську делегацію очолив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Переговори тривали понад 7 годин, і за їхніми підсумками було прийнято кілька важливих рішень:

створення консультативної групи з питань оборони України;

проведення щомісячних зустрічей групи наживо або онлайн для оптимізації процесу одержання озброєнь;

перехід України на зброю стандартів НАТО, що забезпечить повну сумісність ЗСУ з арміями країн Північноатлантичного альянсу.

На наступних переговорах 23 травня до зустрічі "Рамштайн" приєдналися Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.