Подоляк назвав потрібне Україні озброєння для завершення війни проти РФ
Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Для завершення російського вторгнення Збройним силам України потрібно кілька тисяч одиниць важкого озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", - написав він.
Зокрема, необхідно:
- 1000 гаубиць калібру 155 мм;
- 300 РСЗВ;
- 500 танків;
- 2000 одиниць бронетехніки;
- 1000 дронів.
"15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив США прискорити процес надання Україні артилерії.
Крім того, в Міноборони пояснили, чому не можна говорити про зброю від партнерів.