США готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України, - Нуланд

За її словами, є питання, чи захоче Україна залучити міжнародних миротворців для моніторингу будь-якої угоди про виведення військ і забезпечення безпеки вздовж кордонів з Росією.

"Тому ми відкриті до розмови про будь-які речі, щоб гарантувати, що коли Україна виграє цю війну, це все ніколи не повториться", - зазначила вона.