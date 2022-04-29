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США готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України, - Нуланд

Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч

Сполучені Штати Америки готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України. Щоб російське вторгнення більше не повторилося.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

За її словами, є питання, чи захоче Україна залучити міжнародних миротворців для моніторингу будь-якої угоди про виведення військ і забезпечення безпеки вздовж кордонів з Росією.

"Тому ми відкриті до розмови про будь-які речі, щоб гарантувати, що коли Україна виграє цю війну, це все ніколи не повториться", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Нуланд допустила послаблення санкцій проти Росії після виведення її військ з України.

Вона також заявила, що президенту Росії Володимиру Путіну не вистачає російської молоді, яка готова воювати проти України.

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Сполучені Штати АмерикиНуландГарантії безпеки