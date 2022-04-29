США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины, - Нуланд

По ее словам, есть вопрос, захочет ли Украины привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией.

"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - отметила она.