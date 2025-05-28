Президент Чехии заявил, что вступление Украины в НАТО пока "нереалистично" в короткие сроки

Президент Чехии Петр Павел назвал вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем "нереалистичным". Он призвал союзников усилить экономическое давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Несмотря на решительную поддержку Украины, президент Чехии Петр Павел признал, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в НАТО "нереалистично" из-за сопротивления администрации Трампа.

В то же время он подчеркнул, что союзники должны не отказываться от этой идеи, ведь членство Киева усилит Альянс.

Павел также призвал продолжать усиливать экономическое давление на Россию, отметив, что санкции наносят врагу значительные трудности.

По его словам, международное сообщество должно усилить санкции, чтобы ослабить агрессора и приблизить завершение войны.

"Мы также должны создать гораздо большее давление на экономическую сторону, потому что понятно, что Россия имеет большие трудности", - сказал он.