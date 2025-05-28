ua en ru
Ср, 28 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Президент Чехии заявил, что вступление Украины в НАТО пока "нереалистично" в короткие сроки

Среда 28 мая 2025 15:59
UA EN RU
Президент Чехии заявил, что вступление Украины в НАТО пока "нереалистично" в короткие сроки Фото: президент Чехии Петр Павел (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Чехии Петр Павел назвал вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем "нереалистичным". Он призвал союзников усилить экономическое давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Несмотря на решительную поддержку Украины, президент Чехии Петр Павел признал, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в НАТО "нереалистично" из-за сопротивления администрации Трампа.

В то же время он подчеркнул, что союзники должны не отказываться от этой идеи, ведь членство Киева усилит Альянс.

Павел также призвал продолжать усиливать экономическое давление на Россию, отметив, что санкции наносят врагу значительные трудности.

По его словам, международное сообщество должно усилить санкции, чтобы ослабить агрессора и приблизить завершение войны.

"Мы также должны создать гораздо большее давление на экономическую сторону, потому что понятно, что Россия имеет большие трудности", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО

В НАТО отмечают, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. В частности, президент США Дональд Трамп отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

Глава Пентагона Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Чехия НАТО Российская Федерация
NEWS
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам