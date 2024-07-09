Проект коммюнике саммита НАТО содержит "необратимость" вступления Украины, - CNN

В проекте текста совместного коммюнике саммита альянса в Вашингтоне путь Украины к вступлению в НАТО охарактеризован как "необратимый".

Один из источников, американский чиновник, сказал, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимый" в итоговом коммюнике, если документ также подтвердит, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. Чиновник сказал, что окончательная версия будет содержать этот термин.

В то время как многие европейцы подчеркивают необходимость жестких формулировок относительно будущего Украины в альянсе, официальные лица США и Германии предложили использовать слово "мост" к членству Украины в НАТО.

Однако чиновники также подчеркнули важность "ощутимых мер" для поддержки продолжающейся борьбы Киева с Россией, по словам европейского дипломата.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил в пятницу, что альянс сделает "новые важные заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО" в рамках "моста в НАТО".

Официальные лица США публично отказались обсуждать детали совместного коммюнике перед саммитом, который стартует 9 июля.

Язык формулировок

Насколько сильны гарантии, которые Украина должна предоставить относительно своего будущего членства в НАТО, было ключевым предметом дебатов между 32 членами альянса перед саммитом в Вашингтоне на этой неделе. Проект может измениться в окончательной версии, но наличие формулировки "необратимый" станет важным сигналом.

"Существует обоснованное значительное внимание к тому, что союзники скажут о пути членства Украины в декларации саммита. Язык будет четким и убедительным. Он признает жизненно важные текущие реформаторские усилия Украины и продемонстрирует поддержку союзников Украине на ее пути к членству в НАТО", - заявил на брифинге в понедельник Майкл Карпентер, старший советник по Европе в Совете национальной безопасности США.

Высокопоставленный представитель администрации заявил в пятницу, что то, что они "описали с точки зрения моста к членству и результатов, которые НАТО представит Украине, весьма существенно".

"Мы не говорим о каком-то плане того, как они доберутся отсюда туда. Мы говорим о создании целого командования в Висбадене, и мы посмотрим, как мы будем выполнять эти различные части, о которых я упоминал ранее - обучение, координацию, оснащение, координацию, логистику, развитие сил. Это очень серьезные усилия по приведению Украины в положение, как я уже сказал ранее, когда она будет готова взять на себя свои роли и обязанности в альянсе с первого дня", - сказал чиновник.