Проект коммюнике саммита НАТО содержит "необратимость" вступления Украины, - CNN
В проекте текста совместного коммюнике саммита альянса в Вашингтоне путь Украины к вступлению в НАТО охарактеризован как "необратимый".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Один из источников, американский чиновник, сказал, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимый" в итоговом коммюнике, если документ также подтвердит, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. Чиновник сказал, что окончательная версия будет содержать этот термин.
В то время как многие европейцы подчеркивают необходимость жестких формулировок относительно будущего Украины в альянсе, официальные лица США и Германии предложили использовать слово "мост" к членству Украины в НАТО.
Однако чиновники также подчеркнули важность "ощутимых мер" для поддержки продолжающейся борьбы Киева с Россией, по словам европейского дипломата.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил в пятницу, что альянс сделает "новые важные заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО" в рамках "моста в НАТО".
Официальные лица США публично отказались обсуждать детали совместного коммюнике перед саммитом, который стартует 9 июля.
Язык формулировок
Насколько сильны гарантии, которые Украина должна предоставить относительно своего будущего членства в НАТО, было ключевым предметом дебатов между 32 членами альянса перед саммитом в Вашингтоне на этой неделе. Проект может измениться в окончательной версии, но наличие формулировки "необратимый" станет важным сигналом.
"Существует обоснованное значительное внимание к тому, что союзники скажут о пути членства Украины в декларации саммита. Язык будет четким и убедительным. Он признает жизненно важные текущие реформаторские усилия Украины и продемонстрирует поддержку союзников Украине на ее пути к членству в НАТО", - заявил на брифинге в понедельник Майкл Карпентер, старший советник по Европе в Совете национальной безопасности США.
Высокопоставленный представитель администрации заявил в пятницу, что то, что они "описали с точки зрения моста к членству и результатов, которые НАТО представит Украине, весьма существенно".
"Мы не говорим о каком-то плане того, как они доберутся отсюда туда. Мы говорим о создании целого командования в Висбадене, и мы посмотрим, как мы будем выполнять эти различные части, о которых я упоминал ранее - обучение, координацию, оснащение, координацию, логистику, развитие сил. Это очень серьезные усилия по приведению Украины в положение, как я уже сказал ранее, когда она будет готова взять на себя свои роли и обязанности в альянсе с первого дня", - сказал чиновник.
Напомним, лидеры собираются в Вашингтоне 9-11 июля на саммит Организации Североатлантического договора, который также будет отмечать 75-летие военного альянса.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, члены альянса на саммите согласуют значительный пакет для Украины.
Две трети украинцев (64%) считают вступление в Европейский Союз и в НАТО одинаково важным для страны. При этом 7% отдали предпочтение евроинтеграции Украины, а 12% заявили, что членство в НАТО сейчас важнее.