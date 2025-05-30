США готовы обсуждать гарантии России о нерасширении НАТО на восток

Соединенные Штаты признают право России на беспокойство из-за возможного расширения НАТО на восток и готовы обсуждать это в контексте переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу ABC News.

Он отметил, что Дональд Трамп готов дать Путину письменные обязательства не расширять Альянс на восток, если это станет ключевым условием прекращения боевых действий и завершения войны в Украине.

"Например, мы говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так считает - я могу назвать еще четыре страны, которые против вступления Украины в Альянс. Это при том, что для вступления требуется согласие всех 32 стран-членов. И мы видим, что и другие страны говорят: "Мы не очень уверены касательно этого (вступления Украины. - ред.)", - отметил спецпредставитель.

Кэллог также добавил, что Москва постоянно акцентирует внимание на гарантии, что Украина не станет членом Альянса, а также вспоминают в этом контексте Грузию и Молдову.

"И мы отвечаем, что готовы вести диалог о прекращении дальнейшего продвижения НАТО к российским границам. Для россиян это вопрос безопасности", - добавил генерал.