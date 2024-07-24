ua en ru
Ср, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии заявили о взрывах во время воздушной тревоги этой ночью

Тульча, Румыния, Среда 24 июля 2024 08:12
UA EN RU
В Румынии заявили о взрывах во время воздушной тревоги этой ночью Фото: в Румынии объявляли тревогу из-за атаки российских "Шахедов" (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками "Шахед". В пограничнье Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

Отмечается, что ночью на севере уезда Тульча местные власти объявили тревогу из-за нескольких беспилотников, которые приблизились к границе со стороны Украины.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям выпустила сообщение об оповещении для северной части уезда Тульча, информируя население о возможности падения объектов из воздушного пространства на территории, прилегающей к границе с Украиной.

Сообщение было объявлено после того, как около 02:10 румынские пограничные и наблюдательные структуры заметили несколько объектов (беспилотников), которые приближались к северной части уезда Тульча", - говорится в сообщении.

Источник издания сообщил, что целью сообщения является информирование и предупреждение населения в районе, где оно направляется, и его необходимо рассматривать именно как таковое.

"Они должны следовать указаниям, содержащимся в сообщении, и не поддаваться панике. Структуры территориальной обороны и общественного порядка страны готовы оказать всю необходимую поддержку тем, кто ее попросит, и еще раз даем понять, что ни один участок нашей территории не является объектом атак со стороны Российской Федерации", - сообщил источник.

Пожарная служба сообщает, что на единый номер экстренного вызова 112 поступило 10 звонков о звуках взрывов.

"Большинство звонков были из муниципалитета Тульча, и они сигнализировали о том, что слышали взрывы. Но были также звонки, в которых граждане запрашивали информацию, и операторы диспетчерского центра Инспекции по чрезвычайным ситуациям "ДЕЛЬТА" Тульчинского уезда предоставили им всю информацию, чтобы понять, что то, что они слышали, происходило на украинской территории", - добавили в Госпогранслужбе Тульчи.

По данным ведомства, в 03:46 было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Тем временем мониторинговые паблики обнародовали видео якобы удара российского дрона по селу Плауру на румынском берегу Дуная в районе города Измаил.

Ночная атака "Шахедами"

Минувшей ночью россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Одна из волн беспилотников атаковала Измаил и Измаильский район.

Также военные агрессора ударили ракетами по пригороду Харькова. В результате удара по частному дому погиб по меньшей мере один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Дрони
NEWS
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
DAILY
Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди