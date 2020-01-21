США і Франція домовилися запобігти можливій тарифній війні

Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Мова йде про цифровий податок для технологічних компаній у Франції і тарифних митах для французьких товарів у США

Президент США Дональд Трамп і французький лідер Еммануель Макрон домовилися врегулювати спір щодо цифрового податку, який міг спровокувати тарифну війну між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Мова йде про введений в липні цифровий 3-відсотковий податок для технологічних компаній у Франції та загрозах США ввести торгові мита на французьке шампанське, сумки та інші товари.

Французькі джерела повідомили, що лідери двох країн погодилися на перемир'я після того, як Париж запропонував призупинити авансові платежі за цифровий податок в цьому році, а Вашингтон пообіцяв продовжувати переговори щодо пошуку рішення, а не діяти за сценарієм "тарифної загрози".

Сторони домовилися продовжити ширші переговори в рамках Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), щоб переписати правила міжнародного оподаткування протягом цього періоду.

Зазначимо, французька влада раніше заявляла, що будь-яка міжнародна угода про цифрове оподаткування, укладена в рамках ОЕСР, в будь-якому випадку замінить французький податок.

Також повідомляється, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер і його американський колега Стівен Мнучін повинні обговорити деталі угоди у Давосі в середу.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі стартує Всесвітній економічний форум. Зустріч лідерів держав, представників міжнародних організацій та бізнесу у 2020 році стане ювілейною.

Також РБК-Україна писало, що Трамп на форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів. На форумі також присутня екологічний активіст Грета Тунберг.