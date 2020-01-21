ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США і Франція домовилися запобігти можливій тарифній війні

Новини » В світі     21.01.2020 - 14:54
США і Франція домовилися запобігти можливій тарифній війні
Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Мова йде про цифровий податок для технологічних компаній у Франції і тарифних митах для французьких товарів у США

Президент США Дональд Трамп і французький лідер Еммануель Макрон домовилися врегулювати спір щодо цифрового податку, який міг спровокувати тарифну війну між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Мова йде про введений в липні цифровий 3-відсотковий податок для технологічних компаній у Франції та загрозах США ввести торгові мита на французьке шампанське, сумки та інші товари.

Французькі джерела повідомили, що лідери двох країн погодилися на перемир'я після того, як Париж запропонував призупинити авансові платежі за цифровий податок в цьому році, а Вашингтон пообіцяв продовжувати переговори щодо пошуку рішення, а не діяти за сценарієм "тарифної загрози".

Сторони домовилися продовжити ширші переговори в рамках Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), щоб переписати правила міжнародного оподаткування протягом цього періоду.

Зазначимо, французька влада раніше заявляла, що будь-яка міжнародна угода про цифрове оподаткування, укладена в рамках ОЕСР, в будь-якому випадку замінить французький податок.

Також повідомляється, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер і його американський колега Стівен Мнучін повинні обговорити деталі угоди у Давосі в середу.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі стартує Всесвітній економічний форум. Зустріч лідерів держав, представників міжнародних організацій та бізнесу у 2020 році стане ювілейною.

Також РБК-Україна писало, що Трамп на форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів. На форумі також присутня екологічний активіст Грета Тунберг.

В Ірані оголосили нагороду 3 млн доларів за вбивство Трампа Трамп прибув на економічний форум у Давосі
Новини України Дональд ТрампЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся