США и Франция договорились предотвратить возможную тарифную войну

Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Речь идет о цифровом налоге для технологических компаний во Франции и ответных тарифных пошлинах для французских товаров в США

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились урегулировать спор относительно цифрового налога, который мог спровоцировать тарифную войну между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идет о введенном в июле цифровом 3-процентном налоге для технологических компаний во Франции и ответных угрозах США ввести торговые пошлины на французское шампанское, сумки и другие товары.

Французские источники сообщили, что лидеры двух стран согласились на перемирие после того, как Париж предложил приостановить авансовые платежи за цифровой налог в этом году, а Вашингтон пообещал продолжать переговоры по поиску решения, а не действовать по сценарию "тарифной угрозы".

Стороны договорились продолжить более широкие переговоры в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы переписать правила международного налогообложения в течение этого периода.

Отметим, французские власти ранее заявляли, что любое международное соглашение о цифровом налогообложении, заключенное в рамках ОЭСР, в любом случае заменит французский налог.

Также сообщается, что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр и его американский коллега Стивен Мнучин должны обсудить детали сделки в Давосе в среду.

Напомним, 21 января в Давосе стартует Всемирный экономический форум. Встреча лидеров государств, представителей международных организаций и бизнеса в 2020 году станет юбилейной.

Также РБК-Украина писало, что Трамп на форуме в Давосе раскритиковал экологических активистов. На форуме также присутствует экологический активист Грета Тунберг.