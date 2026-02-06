США формируют "резервное" правительство для Ирана, - СМИ

Администрация США работает над созданием временного правительства в Иране на случай, если действующая власть потеряет способность управлять страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.
По словам собеседника издания, знакомого с американскими усилиями по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, в этот процесс непосредственно вовлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Он работает над формированием круга ирано-американских предпринимателей, которые должны предоставлять консультации по возможному созданию переходной административной модели управления.
Источник также отметил, что Вашингтон планирует собрать иранских оппозиционных деятелей в Палм-Бич в штате Флорида. Встреча может состояться уже в ближайшие выходные, однако организационные вопросы затрудняют ее подготовку.
Пока также неизвестно, будут ли проходить переговоры непосредственно в президентской резиденции Мар-а-Лаго, или в другом месте неподалеку от нее. В Белом доме эти сообщения официально не комментировали.
Ранее Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по Ирану, если власти страны не согласятся на заключение ядерной сделки.
Также в середине января он угрожал силовым ответом на жесткое подавление протестов, однако нынешние заявления выглядят значительно серьезнее.
Ранее в район Персидского залива прибыла авианосная ударная группа США. Также на этом фоне посольство США в Тегеране призвало американцев, находящихся на территории Ирана, как можно быстрее покинуть страну в связи с обострением ситуации с безопасностью и масштабными ограничениями передвижения и коммуникаций.