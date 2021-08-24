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США евакуювали з Афганістану понад 4000 своїх громадян

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США, Вівторок 24 серпня 2021 23:48
США евакуювали з Афганістану понад 4000 своїх громадян Фото: США вивезли з Афганістану понад 4000 своїх громадян (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки евакуювали з Афганістану понад 4000 громадян США та їх сім'ї. Найближчими днями цю кількість планують збільшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив виданню, що з аеропорту Кабула вже вивезли понад 4000 тисяч власників американських паспортів та їх сім'ї. Цей цифри представлені з затримкою, оскільки американські чиновники зосереджувалися на тому, аби як можна швидше вивести людей з Кабула.

Він також зазначив, що найближчими днями США сподіваються вивезти якомога більше людей.

"Ми очікуємо, що це число продовжить рости найближчими днями", - сказав чиновник.

Як відомо, президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб закінчити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня. Це він ще раз підтвердив і під час віртуальної зустрічі з лідерами G7.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 зустрілися в онлайн-режимі, щоб обговорити ситуацію в Афганістані. Вони сподівалися переконати Джо Байдена перенести термін евакуації на більш пізній час.

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