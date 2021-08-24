США евакуювали з Афганістану понад 4000 своїх громадян
Сполучені Штати Америки евакуювали з Афганістану понад 4000 громадян США та їх сім'ї. Найближчими днями цю кількість планують збільшити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив виданню, що з аеропорту Кабула вже вивезли понад 4000 тисяч власників американських паспортів та їх сім'ї. Цей цифри представлені з затримкою, оскільки американські чиновники зосереджувалися на тому, аби як можна швидше вивести людей з Кабула.
Він також зазначив, що найближчими днями США сподіваються вивезти якомога більше людей.
"Ми очікуємо, що це число продовжить рости найближчими днями", - сказав чиновник.
Як відомо, президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб закінчити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня. Це він ще раз підтвердив і під час віртуальної зустрічі з лідерами G7.
Раніше повідомлялося, що лідери G7 зустрілися в онлайн-режимі, щоб обговорити ситуацію в Афганістані. Вони сподівалися переконати Джо Байдена перенести термін евакуації на більш пізній час.