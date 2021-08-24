ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лідери G7 почали віртуальну зустріч з приводу ситуації в Афганістані

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 24 серпня 2021 18:00
Лідери G7 почали віртуальну зустріч з приводу ситуації в Афганістані Фото: лідери G7 віртуально зібралися, щоб обговорити Афганістан (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 24 серпня, о 16:45 за київським часом стартувала віртуальна зустріч лідерів Великої сімки (G7). Лідери США, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Британії, Канади та Європейського союзу хочуть обговорити ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Очікується, що на зустрічі лідери G7 змусять президента США Джо Байдена продовжити термін евакуації людей з аеропорту Кабулу після 31 серпня. З таким закликом, зокрема, виступав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Також раніше в британському уряді говорили, що на зустрічі G7 Лондон буде вимагати санкцій проти "Талібану", щоб тиснути на радикальний рух, який взяв під контроль владу в Афганістані.

Нагадаємо, сьогодні бойовики "Талібану" дали силам коаліції час до 31 серпня, щоб завершити евакуацію з Кабулу. Після 31 серпня таліби обіцяють заборонити виконання рейсів з аеропорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Саміт G7 Сполучені Штати Америки Кабул Талібан
NEWS
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу