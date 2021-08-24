США эвакуировали из Афганистана более 4000 своих граждан
Соединенные Штаты Америки эвакуировали из Афганистана более 4000 граждан США и их семьи. В ближайшие дни это количество планируют увеличить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил изданию, что из аэропорта Кабула уже вывезли более 4000 тысяч владельцев американских паспортов и их семьи. Эти цифры представлены с задержкой, поскольку официальные лица США были сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно быстрее.
Он также отметил, что в ближайшие дни США надеются вывезти как можно больше людей.
"Мы ожидаем, что это число продолжит расти в ближайшие дни", - сказал чиновник.
Как известно, президент США Джо Байден настаивает на том, чтоб закончить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа. Это он еще раз подтвердил и во время виртуальной встречи с лидерами G7.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 встретились в онлайн-режиме, чтоб обсудить ситуацию в Афганистане. Они надеялись убедить Джо Байдена перенести срок эвакуации на более позднее время.