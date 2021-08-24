ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США эвакуировали из Афганистана более 4000 своих граждан

Новина українською →
США, Вторник 24 августа 2021 23:48
США эвакуировали из Афганистана более 4000 своих граждан Фото: США вывезли из Афганистана более 4000 своих граждан (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки эвакуировали из Афганистана более 4000 граждан США и их семьи. В ближайшие дни это количество планируют увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил изданию, что из аэропорта Кабула уже вывезли более 4000 тысяч владельцев американских паспортов и их семьи. Эти цифры представлены с задержкой, поскольку официальные лица США были сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно быстрее.

Он также отметил, что в ближайшие дни США надеются вывезти как можно больше людей.

"Мы ожидаем, что это число продолжит расти в ближайшие дни", - сказал чиновник.

Как известно, президент США Джо Байден настаивает на том, чтоб закончить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа. Это он еще раз подтвердил и во время виртуальной встречи с лидерами G7.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 встретились в онлайн-режиме, чтоб обсудить ситуацию в Афганистане. Они надеялись убедить Джо Байдена перенести срок эвакуации на более позднее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма
Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза