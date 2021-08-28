США евакуювали з Афганістану 34 дитини, які залишилися без батьків
США евакуювали з Афганістану 34 дитини, які залишилися без батьків. Як відомо, під час евакуації в аеропорту Кабула, деякі афганці передавали військовим своїх дітей, не маючи можливості вибратися самим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Щонайменше 34 афганських дитини, евакуйованих до США, були без супроводу дорослих. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS).
Всі ці діти (34 дитини), евакуйовані з Афганістану, були направлені до відділу по розселенню біженців Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, тому що вони були "без супроводу".
За словами чиновника, деякі з них подорожували з дорослими та були уніфіковані "на місці", в той час, як інші були направлені в офіс з розселення біженців HHS.
При цьому чиновник зазначив, що неповнолітні без супроводу дорослих "не становлять значної частки прибулих з Афганістану". HHS зараз працює над обробкою даних про малюків, об'єднанням або розміщенням їх відповідно до культурних і мовних особливостей.
Нагадаємо, що Німеччина вже закінчила евакуацію з Афганістану своїх громадян. Останній літак з Кабула прибув в країну 26 серпня.
Раніше повідомлялося, що евакуація з Афганістану закінчиться 31 серпня. Президент США пояснив, чому важливо встигнути до цього терміну.