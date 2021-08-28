США евакуювали з Афганістану 34 дитини, які залишилися без батьків. Як відомо, під час евакуації в аеропорту Кабула, деякі афганці передавали військовим своїх дітей, не маючи можливості вибратися самим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Щонайменше 34 афганських дитини, евакуйованих до США, були без супроводу дорослих. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS).

Всі ці діти (34 дитини), евакуйовані з Афганістану, були направлені до відділу по розселенню біженців Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, тому що вони були "без супроводу".

За словами чиновника, деякі з них подорожували з дорослими та були уніфіковані "на місці", в той час, як інші були направлені в офіс з розселення біженців HHS.

При цьому чиновник зазначив, що неповнолітні без супроводу дорослих "не становлять значної частки прибулих з Афганістану". HHS зараз працює над обробкою даних про малюків, об'єднанням або розміщенням їх відповідно до культурних і мовних особливостей.