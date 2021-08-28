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США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка, которые остались без родителей

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США, Суббота 28 августа 2021 03:16
США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка, которые остались без родителей Фото: США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка, оставшихся без родителей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка, которые остались без родителей. Как известно, во время эвакуации в аэропорту Кабула, некоторые афганцы передавали военным своих детей, не имея возможности выбраться самим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По меньшей мере 34 афганских ребенка, эвакуированных в США, были без сопровождения взрослых. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Все эти дети (34 ребенка), эвакуированные из Афганистана, были направлены в отдел по расселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб, потому что они были "без сопровождения".

По словам чиновника, некоторые из них путешествовали со взрослыми и были унифицированы "на месте", в то время, как другие были направленны в офис по расселению беженцев HHS.

При этом чиновник отметил, что несовершеннолетние без сопровождения взрослых "не составляют значительной доли прибывших из Афганистана". HHS сейчас работает над обработкой данных о малышах, объединением или размещением их в соответствии с культурными и языковым особенностями.

Напомним, что Германия уже закончила эвакуацию из Афганистана своих граждан. Последний самолет из Кабула прибыл в страну 26 августа.

Ранее сообщалось, что эвакуация из Афганистана закончится 31 августа. Президент США объяснил, почему важно успеть до этого срока.

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