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США та ще 12 країн підписали заяву про необхідність модернізації ППО України

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Україна, Понеділок 21 березня 2022 13:43
США та ще 12 країн підписали заяву про необхідність модернізації ППО України Фото: 13 країн хочуть модернізувати ППО України (Командування Повітряних сил України)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні 13 країн світу підписали спільну заяву щодо нагальної модернізації протиповітряної оборони України. Заяву, зокрема, підписали США, країни Балтії та Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука.

"Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України". Щиро вдячний за підтримку України у цей важкий час", - написав він на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що США ведуть переговори з Туреччиною про надання Україні систем С-400 в обмін на зняття санкцій з Анкари.

Крім того, у Словаччині почали розгортати американські системи ППО Patriot, це була умова передачі Україні систем С-300.

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