США и еще 12 стран подписали заявление о необходимости модернизации ПВО Украины

Сегодня 13 стран мира подписали совместное заявление о необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины. Заявление, в частности, подписали США, страны Балтии и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука .

"Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О безотлагательной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Искренне благодарен за поддержку Украины в это трудное время", - написал он на странице в Twitter.

Напомним, ранее появилась информация, что США ведут переговоры с Турцией о предоставлении Украине систем С-400 в обмен на снятие санкций с Анкары.

Кроме того, в Словакии начали разворачивать американские системы ПВО Patriot, это была условие передачи Украине систем С-300.