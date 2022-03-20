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Системи ППО Patriot почали розгортати в Словаччині

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Словаччина, Неділя 20 березня 2022 13:33
Системи ППО Patriot почали розгортати в Словаччині Фото: системи ППО Patriot почали розгортати в Словаччині (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Перші багатонаціональні підрозділи НАТО з системами ППО Patriot перекинуті до Словаччини. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що перекидання продовжиться найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Startribune.

Німеччина і Нідерланди домовилися відправити свої війська, озброєні ППО Patriot, до Словаччини. Війська входять до числа 2100 солдатів з декількох членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, які сформують бойову групу на території Словаччини, оскільки альянс зміцнює оборону на своєму східному фланзі після вторгнення Росії в Україну.

Надь сказав, що спочатку ППО Patriot будуть дислоковані на базі Збройних сил в м.Сліач в центральній Словаччині, а потім будуть розміщені в різних місцях для захисту якомога більшої Словацької території.

Він подякував Німеччині та Нідерландах за їх "відповідальне рішення" суттєво посилити обороноздатність Словаччини.

У той же час, сказав Надь, Patriot не замінять російські системи ППО С-300, на які спиралася його країна, назвавши їх розгортання "ще одним компонентом для захисту повітряного простору Словаччини".

Надь раніше заявляв, що його країна буде готова надати Україні свій зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-300 за умови, що у нього буде належна заміна.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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