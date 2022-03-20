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США обговорюють з Туреччиною відправку Україні С-400 в обмін на зняття санкцій

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Вашингтон, Неділя 20 березня 2022 18:39
США обговорюють з Туреччиною відправку Україні С-400 в обмін на зняття санкцій Фото: США обговорюють з Туреччиною відправку Україні С-400 в обмін на зняття санкцій (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Пентагону заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Туреччиною про відправку Україні зенітних ракетних систем С-400. Передача озброєння можлива в обмін на повернення Туреччини в американську програму виробництва винищувача п'ятого покоління F-35 і зняття з Анкари санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

"Ми ведемо постійні переговори з Анкарою про відмову від системи С - 400 і відправку її Києву в обмін на повернення Туреччини в програму F-35 і зняття з неї санкцій", - заявив представник Пентагону.

Відзначимо, що Росія і Туреччина уклали контракт на поставку Москвою Анкарі ЗРС С-400 в 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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