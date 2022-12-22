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США очень скоро начнут обучение работе с Patriot для украинских военных, - CNN

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Четверг 22 декабря 2022 21:34
США очень скоро начнут обучение работе с Patriot для украинских военных, - CNN Фото: США очень скоро начнут обучение работе с Patriot для украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже в ближайшее время начнут обучение украинских военных управлению ЗРК Patriot.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, обучение украинских военных на Patriot начнется “очень скоро” и займет несколько месяцев.

При этом чиновник не уточнил, когда именно начнется обучение и сколько конкретно времени потребуется украинцам для освоения сложной системы.

Также в Пентагоне добавили, что в зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от 450 до 550 млн долларов, а одна ракета - около 4 млн долларов.

Стоит заметить, что для управления одной батареей Patriot необходимо около 90 военнослужащих. Она включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

Напомним, вчера, 21 декабря, Соединенные Штаты Америки (США) объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Помимо прочего, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

Также мы писали, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, системы противовоздушной обороны Patriot могут помочь нашей стране отогнать российскую авиацию и значительно усилят защиту неба.

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