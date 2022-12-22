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США дуже скоро розпочнуть навчання роботі з Patriot для українських військових, - CNN

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 21:34
США дуже скоро розпочнуть навчання роботі з Patriot для українських військових, - CNN Фото: США дуже скоро розпочнуть навчання роботі з Patriot для українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вже найближчим часом розпочнуть навчання українських військових управлінню ЗРК Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив високопосадовець Пентагону.

За його словами, навчання українських військових на Patriot розпочнеться "дуже скоро" і триватиме кілька місяців.

При цьому чиновник не уточнив, коли саме розпочнеться навчання і скільки конкретно часу буде потрібно українцям для освоєння складної системи.

Також у Пентагоні додали, що залежно від конфігурації платформи вартість системи Patriot становить від 450 до 550 млн доларів, а одна ракета - близько 4 млн доларів.

Варто зауважити, що для керування однією батареєю Patriot необхідно близько 90 військовослужбовців. Вона включає комп'ютери, систему управління боєм, радар з фазованими антеними гратами, обладнання для вироблення електроенергії і "до восьми пускових установок".

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, системи протиповітряної оборони Patriot можуть допомогти нашій країні відігнати російську авіацію та значно посилять захист піднебіння.

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