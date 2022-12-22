США дуже скоро розпочнуть навчання роботі з Patriot для українських військових, - CNN

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив високопосадовець Пентагону.

За його словами, навчання українських військових на Patriot розпочнеться "дуже скоро" і триватиме кілька місяців.

При цьому чиновник не уточнив, коли саме розпочнеться навчання і скільки конкретно часу буде потрібно українцям для освоєння складної системи.

Також у Пентагоні додали, що залежно від конфігурації платформи вартість системи Patriot становить від 450 до 550 млн доларів, а одна ракета - близько 4 млн доларів.

Варто зауважити, що для керування однією батареєю Patriot необхідно близько 90 військовослужбовців. Вона включає комп'ютери, систему управління боєм, радар з фазованими антеними гратами, обладнання для вироблення електроенергії і "до восьми пускових установок".