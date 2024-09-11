В Британии заявили, что позиция по ударам Украины по РФ не изменилась

Великобритания не изменила мнение об использовании Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России. Однако британское правительство хочет узнать о нынешней ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

На Даунинг-стрите заявили, что их позиция по использованию ракет Storm Shadow для ударов Украины по России не изменилась.

"Наша позиция не изменилась, но мы всегда будем слушать украинцев", - отметила спикер.

Отметим, что сегодня глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе приехали в Киев.

Отвечая на вопрос, получит ли Украина разрешение на использование ракет Storm Shadow, поставленных Британией для ударов по России, Лемми заметил, что он планирует для начала послушать оценку ситуации на фронте.