В Британии заявили, что позиция по ударам Украины по РФ не изменилась
Великобритания не изменила мнение об использовании Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России. Однако британское правительство хочет узнать о нынешней ситуации в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
На Даунинг-стрите заявили, что их позиция по использованию ракет Storm Shadow для ударов Украины по России не изменилась.
"Наша позиция не изменилась, но мы всегда будем слушать украинцев", - отметила спикер.
Отметим, что сегодня глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе приехали в Киев.
Отвечая на вопрос, получит ли Украина разрешение на использование ракет Storm Shadow, поставленных Британией для ударов по России, Лемми заметил, что он планирует для начала послушать оценку ситуации на фронте.
"Однако было бы неправильно комментировать детали оперативных вопросов на таком форуме, как этот, потому что единственный человек, который может извлечь выгоду, - это Путин (российский диктатор, - ред.), и мы ничего не сделаем, чтобы дать ему какое-либо преимущество в его незаконном вторжении!", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, что, несмотря на эскалацию конфликта со стороны РФ, западные партнеры до сих пор не хотят позволить Украине наносить удары их оружием вглубь России.
Однако недавно стало известно, что Лондон может дать разрешение на удары по России по Storm Shadow. Однако для этого нужно согласие трех стран.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что прямо сейчас Штаты работают над возможным снятием запрета для Украины наносить американским оружием дальнобойные удары по территории РФ.
Заметим, что ранее сообщалось, что именно Блинкен может сообщить в Киеве о разрешении избивать ATACMS по России.
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