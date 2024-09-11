Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.

Подробнее о визите Блинкена и Лемми в Киев и его цели - в материале РБК-Украина ниже.

Первыми о прибытии сообщили иностранные издания The New York Times, AFP и Associated Press. Журналисты также обнародовали соответствующие фото и видео.

Чиновники прибыли на столичный железнодорожный вокзал поездом из Польши.

На кадрах можно заметить бывшего главкома Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Британии.

Фото: в Киеве встречают Блинкена и Лемми (Getty Images) Репортер телеканала CBS Оливия Газис также обнародовала видео, как двух чиновников встречают на киевском возкале.

Белый дом и Госдеп раскрыли цели визита

Блинкен во время визита в Киев планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины в течение ближайших недель и месяцев с учетом приближающейся зимы, рассказал накануне во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава американской дипломатии "подтвердит поддержку США усилий Украины, направленных на ее защиту и отвоевание территории, захваченной РФ".

Также он сообщил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений президента Владимира Зеленского.

"Безусловно, завершение (войны - ред.) путем переговоров - это наиболее вероятный результат в этом случае. Но когда это произойдет, а также при каких условиях и обстоятельствах - это будет решать президент Зеленский", - добавил Кирби.

Также ожидается, что Блинкен и Лемми встретятся с чиновниками украинского правительства.

Ограничения на использование ВСУ оружия вглубь РФ снимут?

Напомним, что в преддверии главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании анонсировали свой визит в Киев во время совместной пресс-конференции в Лондоне. Во вторник, 10 сентября, Блинкен заявил, что их поездка состоится в "критическое для Украины время".

В частности, он подтвердил поставки Ираном ракет малой дальности Москве, которые российский диктатор Владимир Путин "вероятно, применит в течение нескольких недель в Украине" и пообещал санкции против Тегерана за то, что он пренебрег предупреждениями об отправке ракет РФ. Речь идет и об ограничениях государственной авиакомпании Iran Air.

Параллельно этому появились сообщения, что Блинкен в Киеве может объявить о предоставлении разрешения Украине бить по РФ западным дальнобойным оружием. Сам госсекретарь США заявил, что американский президент Джо Байден "не исключает", что ВСУ разрешат запускать ракеты вглубь российской территории.