Ормузский пролив Война в Украине

США не позволят Ирану сохранить контроль над Ормузским проливом, - Рубио

21:45 27.04.2026 Пн
2 мин
Госсекретарь также подчеркнул, что США не собираются терпеть диктовку условий Ираном
Анастасия Никончук
Фото: Марко Рубио (GettyImages)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что попытки Ирана сохранить влияние над Ормузским проливом неприемлемы для Вашингтона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Марко Рубио в интервью Fox News подчеркнул, что США не могут согласиться с ситуацией, при которой Иран фактически регулирует проход судов через стратегически важный морской маршрут или вводит собственные сборы за его использование.

Он отметил, что подобная модель превращает международный пролив в инструмент давления.

По его словам, "открытие" пролива не может означать систему разрешений со стороны Тегерана и угроз для судоходства без согласования с иранской стороной.

"Если под открытием проливов они имеют в виду: “Да, проливы открыты, если вы координируете действия с Ираном, получите наше разрешение, иначе мы вас взорвем, а вы нам заплатите”, — это не открытие проливов", - заявил Рубио.

Также, Госсекретарь отметил, что США не намерены это терпеть.

"Они не могут нормализовать — и мы не можем терпеть их попытки нормализовать — систему, в которой иранцы решают, кто может пользоваться международным водным путем и сколько вы должны им платить за его использование", - отметил Рубио.

Переговоры и предложение Тегерана

Ранее сообщалось, что Иран передал США предложение, касающееся возобновления работы Ормузского пролива и частичного продвижения к прекращению конфликта.

Документ, по данным СМИ, предполагал перенос сложных вопросов по ядерной программе на более поздний этап.

Однако администрация США увязывает кризис прежде всего с ядерными амбициями Ирана и считает это ключевым фактором эскалации.

Международная реакция

Вопрос Ормузского пролива обсуждался на заседании Совета Безопасности ООН. Представители Франции и Германии заявили о рисках милитаризации морского маршрута и угрозе мировой торговле.

В Европе отмечают, что затяжной конфликт усиливает энергетическое давление и политическую нестабильность.

Напоминаем, что США запустили срочную операцию по восстановлению прохода через Ормузский пролив. Пентагон задействует подводные беспилотные аппараты и авиацию, чтобы нейтрализовать возможные минные угрозы, связанные с Ираном.

Отметим, что в США приняли решение отменить ранее запланированный визит спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан, где должны были пройти переговоры, связанные с Ираном.

